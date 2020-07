Estate 2020: Ibiza si conferma una delle mete più gettonate (Di giovedì 9 luglio 2020) Con l’arrivo dell’Estate 2020 ritorna la voglia di viaggiare, con il fatidico momento della scelta della meta per le vacanze. Secondo una ricerca del Codacons, quest’anno saranno circa 30 milioni gli italiani a partire, con la previsione di passare in media 7 giorni in ferie. Tra le mete preferite ci sono la Grecia, l’Egitto e la Spagna, con Ibiza che si conferma tra le località più gettonate per questa stagione estiva. Il mare rimane, infatti, la scelta più popolare per trascorrere almeno una settimana di relax, un momento fondamentale per recuperare le forze prima del ritorno al lavoro, approfittando dell’occasione per diminuire lo stress accumulato negli ultimi difficili mesi. Ibiza è in grado di ... Leggi su newsmondo

la_Biennale : 'In una crisi, i film possono metterci in movimento. Questa estate lavoreremo insieme, a sostegno dei film.'… - frankiehinrgmc : Ci siamo! Domani esce su tutte le piattaforme digitali “Estate 2020”, il mio nuovo singolo. Prodotto da @leofresco… - RaiRadio2 : Chi vincerà il Summer AMmy Awards per la categoria Animals? Qual è l’animale simbolo dell’estate 2020? Chi ritwitta… - GlobeStylesMag : Borsalino boutique vetrine estate 2020: le esclusive ceramiche dell’artista Giacomo Alessi - Caterinadiiorgi : Borsalino boutique vetrine estate 2020: le esclusive ceramiche dell’artista Giacomo Alessi -

Ultime Notizie dalla rete : Estate 2020 Dieci canzoni per questa strana estate 2020 Il Secolo XIX Lenny Kravitz cancella il tour Non sarà a Umbria Jazz nel 2021

Il celebre cantante ha ufficializzato ieri mattina, con un messaggio postato sui suoi canali social, che tutti i concerti programmati per questa estate 2020 e poi sospesi non verranno riprogrammati al ...

Rccd: entrano due soci e un of counsel

Torna nello studio Giuliana Durand (ex Roedl). Entrano il nuovo salary Eugenio Pizzetti, da Freshfields, e l'of counsel Aian Abbas Hagi Hassan, da Dentons Rccd annuncia il ritorno in qualità di socio ...

Il celebre cantante ha ufficializzato ieri mattina, con un messaggio postato sui suoi canali social, che tutti i concerti programmati per questa estate 2020 e poi sospesi non verranno riprogrammati al ...Torna nello studio Giuliana Durand (ex Roedl). Entrano il nuovo salary Eugenio Pizzetti, da Freshfields, e l'of counsel Aian Abbas Hagi Hassan, da Dentons Rccd annuncia il ritorno in qualità di socio ...