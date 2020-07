Dieta con paprica: aiuti la digestione e tieni a bada il colesterolo (Di giovedì 9 luglio 2020) La paprica, spezia apprezzatissima ottenuta dalla macinazione dei peperoncini della specie Capsicum annuum, è caratterizzata da benefici molto importanti. Introdurla nella Dieta significa apprezzare proprietà relative al miglioramento della digestione, ma anche tenere a bada il colesterolo. Prima di entrare nel vivo dei motivi per cui la paprica fa bene alla salute, facciamo un attimo il punto sul suo profilo nutritivo. Degna di nota a tal proposito è la presenza di vitamina A – in un cucchiaino di poco più di 6 grammi possiamo trovare il 20% della RDA di questo nutriente – ma anche quella di un altro antiossidante portentoso, ossia la vitamina E (o tocoferolo). Fonte di vitamina B6, la paprica è caratterizzata pure da ... Leggi su dilei

