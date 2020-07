Decreto semplificazioni: finalmente la PA a portata di smartphone (Di giovedì 9 luglio 2020) del Ministro per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone e del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano Più rapida, semplice e accessibile, alleata di cittadini e imprese. La Pubblica amministrazione che vogliamo, e per la quale stiamo lavorando, mette la persona al centro, snellendo le procedure e avvicinando i servizi pubblici ai bisogni, alle esigenze di tutti noi. Il digitale è uno strumento chiave per questo percorso di innovazione: ecco perché nel nuovo Decreto semplificazioni abbiamo lavorato a un ulteriore pacchetto di norme che accelera il trasferimento dei servizi stessi sui nostri smartphone e sui nostri pc. Innanzitutto consolidiamo la cittadinanza digitale grazie a Spid e Carta d’identità digitale (CIE) e rafforziamo il domicilio digitale dei ... Leggi su ilblogdellestelle

