Da Dybala a Lingard, MTV Cribs entra nelle case dei calciatori (Di giovedì 9 luglio 2020) MTV Cribs è lo storico show di MTV che ha permesso ai suoi fan di fare un giro nelle case delle celebrità più popolari al mondo. 50 Cent, Usher, Snoop Dogg, Missy Elliott e Kim Kardashian, sono solo alcuni dei nomi che hanno reso lo show così famoso. Adesso, è arrivato il momento di bussare … L'articolo Da Dybala a Lingard, MTV Cribs entra nelle case dei calciatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Media #Notizie Da Dybala a Lingard, MTV Cribs entra nelle case dei calciatori: MTV Cribs è lo storico show di MTV… - CalcioFinanza : Da Dybala a Lingard, MTV Cribs entra nelle case dei calciatori - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TV - Lingard, Luiz, Dybala e altre star del calcio protagoniste di 'MTV Cribs: Footballers stay home' - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: TV - Lingard, Luiz, Dybala e altre star del calcio protagoniste di 'MTV Cribs: Footballers stay home' - roma_magazine : RT @calciomercato_m: TV - Lingard, Luiz, Dybala e altre star del calcio protagoniste di 'MTV Cribs: Footballers stay home' -

Ultime Notizie dalla rete : Dybala Lingard

Calcio e Finanza

Da venerdì 10 luglio alle 22.50 su MTV (canale 130 di Sky e in streaming su NOW TV), il brand iconico di ViacomCBS Networks Italia, si entra nelle case di calciatori come Jesse Lingard, David Luiz e ...