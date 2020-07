Coronavirus, i dati – Salgono ancora i contagi: 229 nuovi casi e 52mila tamponi in più da ieri (Di giovedì 9 luglio 2020) Salgono ancora i contagi di Coronavirus in Italia: 229, contro i 193 di ieri. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, il numero dei casi totali sale così a 242.363. Calano ancora le vittime: 12, contro le 15 del giorno precedente. In totale, dall’inizio dell’emergenza, sono morte 34.926 persone. Il dato dei contagi va letto però tenendo conto dell’incremento record di tamponi: 52mila nuovi test da ieri, per un totale di 5 milioni e 800mila. Sei Regioni – più le provincie autonome di Trento e Bolzano – non hanno segnalato nessun nuovo caso nelle ultime 24 ore. In Lombardia i nuovi ... Leggi su ilfattoquotidiano

