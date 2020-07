Comicon Extra 2020: il programma da luglio a dicembre (Di giovedì 9 luglio 2020) Comicon Extra 2020: il programma da luglio a dicembre in Campania; mostre, incontri ed eventi online. Comicon 2020, il Salone Internazionale del Fumetto e della Cultura Pop, tornerà nella sua veste classica nella primavera del 2021, con oltre 160 mila visitatori e 350 espositori attesi. Nel frattempo, da luglio a dicembre, si terrà Comicon Extra, un'edizione speciale nata grazie al supporto della Regione Campania, caratterizzata da attività online e dal vivo, diffuse nelle cinque province campane. Un vasto cartellone di mostre e incontri: Tex - 70 anni di un mito, in collaborazione con Sergio Bonelli Editore; Nel Segno di Manara; Giuseppe Camuncoli - da Spider-Man ... Leggi su movieplayer

