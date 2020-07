Ciclismo, Froome lascerà il team Ineos a fine stagione (Di giovedì 9 luglio 2020) L’anno prossimo Chris Froome non correrà più per la Ineos . Lo ha reso noto il team, aggiungendo che il contratto con il campione britannico «termina a dicembre e abbiamo deciso di non rinnovarlo».... Leggi su feedpress.me

