Cassa integrazione e busta paga: quanto è calato lo stipendio (Di giovedì 9 luglio 2020) Nei mesi di aprile e maggio le buste paga dei dipendenti in Cassa integrazione si sono alleggerite di 4,8 miliardi di euro netti, al netto dell’Irpef nazionale e delle addizionali regionali e comunali. Alla Lombardia va il primato della maggior perdita delle retribuzioni nette, pari al 25% del totale nazionale (1,2 miliardi di euro), seguita dal Veneto dove i Cassaintegrati perdono oltre 608 milioni di euro netti, dall’Emilia Romagna (491 milioni di euro netti) e dal Piemonte (418 milioni di euro netti). È quanto emerge da un’analisi condotta dal Servizio lavoro, coesione e territorio della Uil che ha elaborato i dati Inps delle ore autorizzate di integrazione salariale su cui sono state condotte le simulazioni. Per i lavoratori in cig, i sacrifici sono stati ... Leggi su quifinanza

