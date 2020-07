Calciomercato Milan, Rebic ha convinto: intesa con l’Eintracht Francoforte (Di giovedì 9 luglio 2020) Calciomercato Milan: i rossoneri vogliono riscattare Rebic e avrebbero raggiunto un’intesa di massima con l’Eintracht Francoforte Ante Rebic si è preso il Milan. Dopo esser stato un oggetto misterioso per metà stagione, da gennaio il croato è esploso diventando un punto fermo di Pioli e un beniamino dei tifosi rossoneri. Il croato ha messo a segno 10 gol in campionato e uno in Coppa Italia, primo Milanista in stagione ad arrivare in doppia cifra. E adesso il Milan vuole anticipare i tempi per riscattarlo dall’Eintracht Francoforte. Come riportato da Calciomercato.com, la società rossonera sta trattando da diverse settimane ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Milan, Sandro #Tonali obiettivo per il centrocampo: i rossoneri proveranno ad inserirsi nella corsa al 2000 del Br… - DiMarzio : Il #Milan al lavoro con l'#Eintracht per il riscatto di #Rebic - DiMarzio : #Milan, da Ajer del Celtic a Vlahovic: il punto tra difesa e attacco - elforokeegan21 : RT @MilanNewsit: MN - Casa Milan, presenti gli intermediari di Bustos: il giocatore è gradito in dirigenza - Angelredblack1 : Preferirei #Aurier, che può giocare anche difensore centrale, tuttavia una coppia formata da #Ajer e #Romagnoli pot… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, nel mirino 10 big della Serie A: tre sono molto vicini! Il Milanista Calciomercato Milan, Rebic ha convinto: intesa con l’Eintracht Francoforte

Ante Rebic si è preso il Milan. Dopo esser stato un oggetto misterioso per metà stagione, da gennaio il croato è esploso diventando un punto fermo di Pioli e un beniamino dei tifosi rossoneri. Il croa ...

IL TERZO TEMPO - Il "livello mondiale" lo immaginavamo diverso, mentre i numeri ricordano un passato da incubo. Mandzukic non diventi un rimpianto

Primo Match-Point annullato. La Juventus avrebbe potuto ammazzare il campionato, mentre ora, pur mantenendo le medesime distanze in classifica dalle inseguitrici, è attesa da un trittico di fuoco che ...

Ante Rebic si è preso il Milan. Dopo esser stato un oggetto misterioso per metà stagione, da gennaio il croato è esploso diventando un punto fermo di Pioli e un beniamino dei tifosi rossoneri. Il croa ...Primo Match-Point annullato. La Juventus avrebbe potuto ammazzare il campionato, mentre ora, pur mantenendo le medesime distanze in classifica dalle inseguitrici, è attesa da un trittico di fuoco che ...