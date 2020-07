Bicchieri di whisky e 4 strisce di coca per pranzo: le foto contro Johnny Depp al processo (Di giovedì 9 luglio 2020) Da accusatore ad accusato: avvocati della difesa al contrattacco contro Johnny Depp nella seconda giornata di deposizione di fronte all’Alta Corte di Londra nell’ambito del processo per diffamazione intentato dall’attore di Hollywood contro il britannico Sun che lo aveva additato per i denunciati maltrattamenti all’ex moglie Amber Heard. Pressato dai legali del tabloid, decisi a metterlo in cattiva luce come una persona in passato fuori controllo se non violenta, Depp non ha rinnegato la sua storia di abusi di alcol e droghe, ma ha insistito a negare categoricamente di aver mai colpito la donna.Al processo è stata mostrata una foto del tavolo di Depp, scattata alle 13.37, l’ora di ... Leggi su huffingtonpost

Continua il processo che vede Johnny Depp contro Amber Heard. Ogni giorno in cui il processo prosegue, sempre più prove spuntano contro entrambi. Nel mirino questa volta c'è Depp: la ex moglie lo accu ...

Johnny Depp in tribunale: "Ho dato marijuana a mia figlia Lily-Rose quando aveva 13 anni"

