Berlusconi risponde a Prodi:” Nessun sostegno al Governo Conte” (Di giovedì 9 luglio 2020) Silvio Berlusconi ha risposto a Romano Prodi che ieri sera aveva sostenuto un eventuale appoggio di Forza Italia al Governo Conte. “Non vi è, né da parte del Presidente Berlusconi, né del Movimento Politico Forza Italia alcuna disponibilità a fornire un sostegno politico al Governo Conte”, scrive lo staff di Forza Italia nella replica. “La … L'articolo Berlusconi risponde a Prodi:” Nessun sostegno al Governo Conte” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

DeborahBergamin : Il giudice Esposito annuncia querele contro @NicolaPorro e @PieroSansonetti per le parole sul caso #Mediaset -… - filo_78 : RT @DeborahBergamin: Il giudice Esposito annuncia querele contro @NicolaPorro e @PieroSansonetti per le parole sul caso #Mediaset - @Berlus… - marisavillani : RT @DeborahBergamin: Il giudice Esposito annuncia querele contro @NicolaPorro e @PieroSansonetti per le parole sul caso #Mediaset - @Berlus… - nando_saviano : RT @DeborahBergamin: Il giudice Esposito annuncia querele contro @NicolaPorro e @PieroSansonetti per le parole sul caso #Mediaset - @Berlus… - Piergiulio58 : Berlusconi risponde a Prodi: 'Da Forza Italia nessun sostegno al Governo Conte'... -