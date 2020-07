Belen Rodriguez “Tutte Caz*ate” difende Alessia Marcuzzi (Di giovedì 9 luglio 2020) Belen Rodriguez, il suo cuore è tornato a battere ma sulla storia con Stefano c’è ancora qualcosa da chiarire Belen Rodriguez rompe il silenzio e dice la sua sulla questione che ha attirato le polemiche ed il gossip negli ultimi mesi. La storia tra lei e Stefano De Martino è definitivamente giunta al termine. Lui ha trovato una donna che è riuscita a fargli battere il cuore, lei idem. Belen ha appena iniziato una relazione con un giovane partenopeo di 35 anni, Gianmaria Antinolfi. Proprio con lui è stata vista in barca e fotografata in atteggiamenti parecchio intimi. A quanto pare secondo quanto rivelato dall’argentina, tra Stefano e Alessia non è successo nulla di particolare. In queste settimane si è infatti parlato di un ... Leggi su kontrokultura

Belen Rodriguez Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Belen Rodriguez