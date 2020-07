Aspi e Anas, scontro nel governo. Cancelleri: «Via i Benetton». Renzi: «Una sciocchezza cacciarli» (Di giovedì 9 luglio 2020) Aspi e Anas, scontro nel governo. Il viceministro Cancelleri detta la linea sulle società pubbliche partendo da un presupposto di base: “Via i Benetton”. Renzi replica subito sul punto: “Impossibile. Basta col populismo degli annunci”. Ed è polemica al vertice… Aspi e Anas, scontro nel governo: Cancelleri vs Renzi «Il governo deve intervenire immediatamente, scrivendo la parola fine a questa vicenda che è davvero arrivata a battute finali. Non possiamo più aspettare». Così il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giovanni Cancelleri, ospiteai ... Leggi su secoloditalia

GianniVezzani1 : RT @SecolodItalia1: Aspi e Anas, scontro nel governo. Cancelleri: «Via i Benetton». Renzi: «Una sciocchezza cacciarli» - SecolodItalia1 : Aspi e Anas, scontro nel governo. Cancelleri: «Via i Benetton». Renzi: «Una sciocchezza cacciarli»… - gaetanog : Se Aspi è stata gravemente inadempiente è giusto revocare la concessione (difficile, però revocarle tutte). Ma l'au… - Francesco__78 : @tordi_luciano @GrenaPaolo @LaVeritaWeb Lei è la classica persona che accusa gli altri per discolpare sé stesso ed… - CCKKI : #Cancelleri: 'Commissariare #Aspi, governo metta parola fine' 'la presenza dei #Benetton è un grande problema.. st… -

Ultime Notizie dalla rete : Aspi Anas

23 miliardi è la cifra che chiede Atlantia come indennizzo. 7 invece i miliardi che il governo è disposto a concedere in caso di revoca. Decine i miliardi tra investimenti e ricavi ROMA. Vale miliardi ...Autostrade, Cancelleri: "Ora mettiamo parola fine" "Il governo deve intervenire immediatamente mettendo la parola fine. Non possiamo piu' aspettare. Purtroppo il grido di allarme che abbiamo lanciato ...