Alberto Matano, colpo di scena: la lettera in sua difesa dopo gli attacchi di Lorella Cuccarini? “Firmata solo da 14 su 51 collaboratrici totali” (Di giovedì 9 luglio 2020) La chiusura de “La vita in diretta” ha agitato non poco gli animi della redazione. Prima Lorella Cuccarini ha mandato una lettera ai collaboratori, resa pubblica da Leggo, in cui accusava Matano di essere “maschilista dall’ego smisurato”, poi è partita un’altra lettera in difesa del giornalista da parte delle inviate a autrici del programma, pubblicata da Dagospia. Insomma sembrava che la questione si fosse chiusa con il silenzio di Alberto Matano, tra l’altro riconfermato al timone de “La vita in diretta” il prossimo anno, mentre per la Cuccarini si parla di un passaggio a La7. Ma ecco il colpo di scena. Fanpage, da una fonte interna alla ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Alberto Matano, colpo di scena: la lettera in sua difesa dopo gli attacchi di Lorella Cuccarini? “Firmata solo da 1… - IlContiAndrea : #AlbertoMatano, colpo di scena: la lettera in sua difesa dopo gli attacchi di #LorellaCuccarini? “Firmata solo da 1… - queenmarii1993 : @marcole___ Lorella Cuccarini e Alberto Matano - zazoomblog : Alberto Matano spunta una lettera in sua difesa: Lorella Cuccarini alle strette - #Alberto #Matano #spunta… - zazoomblog : Retroscena de La Vita In Diretta: la verità sulla lettera in difesa di Alberto Matano - #Retroscena #Diretta:… -