Tonali Milan, possibile derby di mercato con l’Inter (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tonali Milan, possibile derby di mercato con l’Inter: i rossoneri potrebbero inserirsi nella corsa al talento azzurro Sandro Tonali piace anche al Milan. I rossoneri, secondo quanto riportato dal portale Gianlucadimarzio.com, potrebbero inserirsi nella corsa al centrocampista del Brescia. Rangnick, per l’inizio della sua nuova era in rossonero, vorrebbe arrivare al giovane Sandro Tonali, che può essere ritenuto l’investimento perfetto ed è il nome in cima alla lista. possibile derby di mercato coi cugini nerazzurri? Le prossime settimane saranno decisive. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Milan, Sandro #Tonali obiettivo per il centrocampo: i rossoneri proveranno ad inserirsi nella corsa al 2000 del Br… - calciomercatoit : ??#Milan, inserimento per #Tonali: sfida lanciata all'#Inter. La strategia e il punto della trattativa ??… - signorbanca : RT @90ordnasselA: Barella-Roma Tonali-Milan - 1Marco_F : RT @FraPolll2: Quando ti inventi “Tonali al Milan” così quando firmerà con l’inter potrai scrivere “Milan beffato” - AndreaLazzer : RT @saldare86: Lo dico? Lo dico. Su Tonali non ci credo. Cellino ha bisogno di venderlo e magari fa uscire che c’è il Milan per farlo chiud… -