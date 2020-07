The Boys 2: il teaser trailer ufficiale mostra i protagonisti in fuga (Di mercoledì 8 luglio 2020) The Boys 2 arriverà sugli schermi di Amazon Prime Video a settembre e il nuovo teaser trailer ufficiale mostra i protagonisti in fuga. The Boys 2 arriverà su Amazon Prime Video a partire da venerdì 4 settembre, giorno in cui saranno disponibili i primi tre episodi, e il nuovo teaser trailer ufficiale regala qualche nuova sequenza. Il video mostra infatti i protagonisti in fuga ora che sono ricercati insieme a Butcher, mentre Patriota sembra avere dei piani. La seconda stagione di The Boys si concluderà il 9 ottobre. Gli otto episodi della serie Amazon Original saranno disponibili in esclusiva su Prime Video ... Leggi su movieplayer

