"Stava giocando con Santiago e... messaggi inequivocabili della Marcuzzi". Belen, dramma e corna: una clamorosa conferma

Si arricchisce di dettagli il gossip lanciato da Dagospia sul vero motivo - a detta del sito di Roberto d'Agostino - relativo alla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Al centro ci sarebbe Alessia Marcuzzi che con l'ex ballerino di Amici avrebbe avuto una relazione segreta. Ad avallare la tesi di Dago ci si mette pure il settimanale Oggi, dove si legge: "Durante il lockdown, Belen Stava giocando con Santiago con l'iPad di Stefano. E nell'iCloud, la nuvoletta di memoria che collega e sincronizza tutti i dispositivi Apple, piovevano in diretta i whatsapp che Alessia Stava mandando all'iPhone di De Martino. messaggi inequivocabili". Oggi parla di una fonte qualificatissima che conosce bene sia De Martino sia la ...

