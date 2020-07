«Sparare a un orso è un gesto insensato» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel 1945 quando Dino Buzzati pubblica, sul Corriere dei Piccoli, La famosa invasione degli orsi in Sicilia questi plantigradi vivono ancora nelle sue amate Dolomiti. Ma lo scrittore ha già la percezione di un mondo naturale che lentamente si sta frantumando ed è preoccupato per una loro estinzione. «Sarebbe un incanto spezzato senza rimedio» scrive allora sul Corriere della Sera. E paragona la scomparsa degli orsi dalle Alpi con l’immagine del Cenacolo di Leonardo che si trasforma irrimediabilmente in polvere. Dopo … Continua L'articolo «Sparare a un orso è un gesto insensato» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Ultime Notizie dalla rete : Sparare orso Sparare all’orso è sbagliato e crudele: il bosco è suo, non nostro Fanpage.it Mentre in Trentino si dà la caccia all'orso, l'Abruzzo adotta tre orsi salvati dai maltrattamenti di un circo della Lituania

ABRUZZO. Mentre in Trentino il dibattito sui plantigradi si fa sempre più acceso arrivando addirittura a dare il via ad una vera e propria "caccia all'orso", che potrebbe portare all’ennesima uccision ...

Trento, una manifestazione “pro-orso” degli ambientalisti: “Non condividiamo l’attuale gestione della Pat”

TRENTO. Una manifestazione per pacifica organizzata da associazioni ambientaliste e cittadini che non condividono la gestione attuale dell’ambiente Trentino. Una manifestazione aperta a tutti dunque, ...

