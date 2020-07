Rifiuti e Covid, la Commissione Ecomafie: “Superare sistema di deroghe della fase di emergenza, rischio favorisca gestione illegale” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Durante l’emergenza legata al coronavirus, nella gestione dei Rifiuti il sistema impiantistico ha tenuto e non si sono registrati picchi di contagio tra gli operatori della raccolta, né interruzioni del servizio ma, allo stesso tempo, in questi mesi è aumentato l’utilizzo di guanti, mascherine, stoviglie e imballaggi monouso. Ora, quindi, è necessario usare in maniera più razionale questi prodotti e superare il sistema di deroghe che si è creato attraverso norme statali e ordinanze regionali, che rischiano di favorire fenomeni di gestione illegale. Sono le conclusioni a cui è giunta la Commissione Ecomafie, illustrate dal presidente Stefano Vignaroli, dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Legnano, guardia di finanza indaga 28 persone per traffico illecito di rifiuti: 14 in manette Quattordici persone, su ventotto indagate, sono finite in manette questa mattina, giovedì 2 luglio, per ma ...Immediatamente dopo la decisione di far utilizzare le mascherine per arginare il diffondersi del Coronavirus, il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale ha pubblicamente sollecitato le Istituzione per ...