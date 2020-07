Quello che ha detto Tom Hanks è la risposta perfetta da dare a chi non indossa la mascherina (Di mercoledì 8 luglio 2020) In più interviste l'attore ha spiegato le ragioni per le quali indossare la mascherina è il minimo che si possa fare per contenere l'emergenza sanitaria "Quando guidi un'auto devi rispettare i limiti di velocità, devi usare le frecce, devi evitare di investire i pedoni. Se non fai queste cose non puoi guidare. Se non indossi la mascherina, se non ti lavi le mani e non mantieni la distanza, io non ti rispetto". Lo ha detto … Leggi su it.mashable

AlbertoBagnai : Articolo del direttore del Max Planck Institut che (stranamente) dice quello che diciamo noi, (stranamente) con qua… - mante : L’odio sprezzante che esprime Salvini e quello che esprime Travaglio sono lo stesso odio. - sbonaccini : Da settembre trasporto pubblico gratuito fino a 14 anni. E nel settembre 2021 fino ai 19 anni. Manteniamo sempre qu… - sunls28 : @tnklou no tu puoi fare quello che vuoi ... se leggi bene ho detto che mi dà fastidio che le local ci vadano solo p… - fernawndo : una persona che ama se stessa ha il coraggio di stabilire dei limiti e di dire 'no' a tutto quello che fa ferisce a… -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Europa League, tutto quello che c'è da sapere sui sorteggi Corriere dello Sport Al NTF “Troia City, la verità sul caso Aléxandros” (VIDEO)

NAPOLI – Il 7 e 8 luglio, alle ore 21, alla Fagianeria nel Museo di Capodimonte Teatro In Fabula, Quartieri dell’Arte-Galleria Toledo\ produzioni presenta Troia City, la verità sul caso Aléxandros, li ...

Cucinelli ricorda il maestro Morricone: "Per te vale quanto disse il moralista francese Chamfort..."

Un ricordo emozionante e commosso quello che Brunello Cucinelli condivide sul proprio profilo Instagram in memoria di Ennio Morricone, grande compositore e autore di indimenticabili scomparso di ...

NAPOLI – Il 7 e 8 luglio, alle ore 21, alla Fagianeria nel Museo di Capodimonte Teatro In Fabula, Quartieri dell’Arte-Galleria Toledo\ produzioni presenta Troia City, la verità sul caso Aléxandros, li ...Un ricordo emozionante e commosso quello che Brunello Cucinelli condivide sul proprio profilo Instagram in memoria di Ennio Morricone, grande compositore e autore di indimenticabili scomparso di ...