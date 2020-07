"Prima mi insulta, poi... che ipocrita". Sputt*** totale per Adinolfi, Pierluigi Diaco pubblica questo screenshot (Di mercoledì 8 luglio 2020) Che siluro sganciato da Pierluigi Diaco contro Mario Adinolfi. Già, perché il conduttore di Io e Te ha pubblicato su Twitter lo screenshot di una conversazione tra il leader del Popolo della Famiglia e Maurizio Gianotti, coautore di Io e Te, la trasmissione che Diaco conduce su Rai 1. E Adinolfi scrive: "Ho attaccato Pierluigi sul tema omosessualizzazione di Rai 1: pensa che colpo (e che ascolti) per un dialogo tra me e lui a Io e te", premette Adinolfi, riferendosi a un'intervista sulla "Rai 1 gay" rilasciata qualche giorno fa e in cui aveva usato toni pesanti, tra gli altri, proprio contro Diaco. Dunque, Adinolfi aggiunge: "La scusa potrebbe essere l'uscita il 1 luglio del mio ... Leggi su liberoquotidiano

Che siluro sganciato da Pierluigi Diaco contro Mario Adinolfi. Già, perché il conduttore di Io e Te ha pubblicato su Twitter lo screenshot di una conversazione tra il leader del Popolo della Famiglia ...

Salvini attacca il giornalista in studio: «Le mi insulta, mi sta dando del cretino»

Il leader della Lega ospite di Cartabianca battibecca prima con Barbano (Corriere dello Sport) e con Bianca Berlinguer: «Se lei vuole il Mes se lo prenda e se lo paghi» | CorriereTv "Se le vuole il Me ...

