Potenza-Triestina (giovedì, ore 20:30): formazioni, quote, pronostici (Di mercoledì 8 luglio 2020) Playoff allargati di Serie C che entrano nel vivo e oggi allo stadio Viviani il Potenza proverà a staccare il biglietto per il turno successivo battendo l’ostica e blasonata Triestina. Padroni di casa che arrivano all’impegno dopo aver impattato contro il Catanzaro ed essersi qualificati in virtù del miglior piazzamento in campionato. Il quarto posto infatti ha dato a Emerson e compagni la … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

