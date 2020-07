Ponte di Genova, i due anni di vana guerra M5s contro i Benetton (Di mercoledì 8 luglio 2020) 15 agosto 2018. Il giorno dopo il crollo del Ponte di Genova. “Toglieremo la concessione ad Autostrade”, diceva l’allora vicepremier Luigi Di Maio dopo un consiglio dei ministri convocato d’urgenza in prefettura. Gli faceva eco l’allora ministro dei Trasporti Danilo Toninelli: “I vertici di Autostrade per l’Italia devono dimettersi prima di tutto. E visto che ci sono state gravi inadempienze, annuncio fin da ora che abbiamo attivato tutte le procedure per l’eventuale revoca delle concessioni, e per comminare multe fino a 150 milioni di euro. Se non sono capaci di gestire le nostre Autostrade, lo farà lo Stato”. Era l’inizio di una battaglia, anzi di una lunga vana guerra, in cui M5s ha cavalcato il concetto di giustizia come vendetta del popolo, facendo leva sull’ovvio e giusto dolore delle famiglie delle ... Leggi su huffingtonpost

