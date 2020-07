Pioggia, siccità e risorse idriche: la Basilicata la regione più assetata d’Italia (Di mercoledì 8 luglio 2020) E’ la Basilicata la regione più assetata d’Italia: lo si evince dal bollettino settimanale dell’Osservatorio ANBI sullo Stato delle risorse idriche. La disponibilità d’acqua nei bacini lucani si sta riducendo, infatti, “di circa 2 milioni di metri cubi al giorno, segnando un deficit complessivo di oltre 65 milioni rispetto al 2019. Situazione analoga in Puglia, dove il deficit sul 2019 è di circa 64 milioni e le riserve si assottigliano di circa 1 milione di metri cubi a settimana. Restando al Sud, il deficit idrico siciliano è di circa 70 milioni di metri cubi rispetto ad un anno fa; nel mese di Giugno, la disponibilità negli invasi dell’isola è calata di oltre 21 milioni di metri cubi. È in controtendenza, invece, la situazione in Calabria, dove l’importante diga di Sant’Anna, sul ... Leggi su meteoweb.eu

