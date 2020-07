Nuovo focolaio nel Parmense: 42 casi in un'azienda (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un focolaio di coronavirus è stato rilevato in un’azienda della provincia di Parma. Si tratta della Parmovo, azienda di produzione di ovoprodotti, di Sanguigna di Colorno. Attualmente ci sarebbero 42 positivi in tutto. A rilevare il Nuovo focolaio è l’azienda territoriale sanitaria Val Padana, l’ente sanitario delle province lombarde di Mantova e Cremona.I lavoratori risultati positivi al Sars-Cov2 sono tutti residenti nella zona di Casalmaggiore (Cremona) e Viadana (Mantova) e sarebbero dipendenti di una società di servizi lombarda che fornisce manodopera a diversi contesti produttivi, compresa l’azienda Parmense. La maggior parte di questi ultimi casi rilevati nel territorio ... Leggi su huffingtonpost

Sono 193 i nuovi casi di persone positive al coronavirus in Italia rispetto a ieri, per un totale di 242.149 contagi dall'inizio dell'emergenza. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e ...

La morsa del coronavirus non si allenta in Lombardia ed Emilia-Romagna, tra le regioni che più di tutte hanno accusato il colpo della pandemia: nelle scorse ore, come riportato da La Gazzetta di Parma ...

