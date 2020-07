NBA, Espn rivela: “Jokic bloccato in Serbia, non parte per Orlando con i Denver Nuggets” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tegola in casa Denver Nuggets, almeno secondo quanto riporta Espn. La stella della franchigia Nikola Jokic sarebbe stato bloccato in Serbia, non a causa del coronavirus visto che è guarito da giorni, ma per via di mancate autorizzazioni sul suo espatrio verso gli Stati Uniti. Per questo motivo, anche se il club non ha ancora annunciato i nomi dei giocatori presenti sull’aereo diretto a Orlando, dove si giocheranno i match di NBA, sembra proprio che Jokic non ci sarà. Prima di partire per gli Usa, dovrà essere sottoposto a un nuovo tampone e in seguito ad altri due controlli all’ingresso nel territorio americano. Leggi su sportface

Il centro serbo dei Nuggets è guarito dal Covid-19, ma non è riuscito a ottenere in tempo le autorizzazioni mediche per partire dalla Serbia destinazione Denver: Jokic dunque non è salito sull’aereo a ...

Il centro serbo dei Nuggets è guarito dal Covid-19, ma non è riuscito a ottenere in tempo le autorizzazioni mediche per partire dalla Serbia destinazione Denver: Jokic dunque non è salito sull'aereo a ...