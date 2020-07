Morto a 32 anni campione del mondo di snowboard Alex Pullin (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alex Pullin, due volte campione del mondo di snowboard, è Morto in Australia mentre stava facendo pesca subacquea in apnea. Pullin, che - come ricorda il sito della Bbc - aveva 32 anni ed era nato a Mansfield nello stato australiano di Victoria, è Morto vicino a una spiaggia della Gold Coast del Queensland, nel nord del paese. Pullin era soprannominato “Chumpy” ed era stato il portabandiera dell’Australia alle Olimpiadi invernali di Sochi del 2014. Aveva rappresentato il suo paese nella disciplina dello snowboard cross anche alle Olimpiadi del 2010 e del 2018.Pullin sarebbe stato trovato privo di sensi sott’acqua da un subacqueo che stava facendo un’immersione e poi sarebbe stato portato a riva dai bagnini. I paramedici sono poi intervenuti nel tentativo di rianimarlo, ma senza successo. Leggi su huffingtonpost

Le navi da quarantena sono traghetti privati usati per isolare i migranti arrivati in Italia via mare e sono state istituite dal governo il 12 aprile con un decreto della Protezione civile, dopo che e ...

VERONA. Il cadavere di una donna, con evidenti lesioni al cranio, è stato trovato questa mattina in un parcheggio al Centro termale di Colà di Lazise (Verona). Il corpo della donna, B.M., 47 anni, cas ...

