Luka Jovic in isolamento: in contatto con amico positivo al Covid (Di mercoledì 8 luglio 2020) Luka Jovic in isolamento: continua il periodo nero dell’attaccante serbo. E’ entrato in contatto con un amico positivo al Covid Luka Jovic è in isolamento. L’attaccante del Real Madrid è stato messo in quarantena dopo essere entrato in contatto con un amico positivo al Covid-19. L’attaccante si è già sottoposto ad un primo tampone, risultato negativo, ma dovrà osservare i canonici 14 giorni per poi ripetere il tampone. Nel frattempo non potrà stare a contatto con i compagni di squadra, peraltro impegnati nella Liga, con il titolo sempre più vicino. ... Leggi su bloglive

