Lozano ricorda a Gattuso e al Napoli che lo stanno sottovalutando (Di mercoledì 8 luglio 2020) Se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto. Visto che, incomprensibilmente, Gattuso ha lasciato Lozano fuori dalla squadra titolare contro il Genoa, il messicano ha pazientemente atteso la sua occasione e l’ha sfruttata al meglio. Gattuso lo ha fatto entrare al 63esimo, in coppia con Milik. Sono entrati al posto di Mertens e Politano. Il Napoli aveva dominato il primo tempo, avrebbe meritato di vincerlo con almeno due gol di scarto invece è finita “solo” 1-0 con gol proprio di Mertens. Nella ripresa, però, in apertura, Goldaniga pareggia di testa su calcio d’angolo e del Napoli scoppiettante del primo tempo non c’è più traccia. Serve una scossa e Gattuso si affida alla coppia d’attacco che Ancelotti aveva ... Leggi su ilnapolista

Il ko contro l’Atalanta è solo un brutto ricordo. Il Napoli si conferma anche contro il Genoa: dopo aver battuto 2-1 la Roma al San Paolo, fa altrettanto - con lo stesso risultato - ma stavolta in tra ...

