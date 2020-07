Libro possibile al via Polignano a Mare, stasera l'inaugurazione della 19/ma edizione (Di mercoledì 8 luglio 2020) Con un’intervista a Luca Parmitano prende il via stasera la diciannovesima edizione del festival del Libro possibile. Quella di Polignano a Mare è una manifestazione molto ricca di eventi benché risenta, dal punto di vista logistico, delle prescrizioni per il contenimento del corona virus: numero contingentato di spettatori, ad esempio, e piazze in parte diverse da quelle del passato. Il festival si concluderà sabato. Di Anna Lodeserto: Il Festival Il Libro possibile, che si svolgerà a Polignano a Mare dall’8 all’11 luglio, ha come tema centrale I viaggiatori del tempo e dello spazio. Un tema scelto prima della pandemia ma che oggi si arricchisce di nuovi significati come ad esempio la necessità di voler ripartire, tornare ad incontrarsi, ricominciare a sperare e non meno importante avvicinarsi al mondo che abbiamo di fronte con la ... Leggi su noinotizie

