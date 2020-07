Le domande di Calenda al Codacons (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ieri Carlo Calenda ha pubblicato un video su Twitter in cui chiede conto al Codacons del suo operato, attraverso una serie di domande volte a indagare sull’attività dell’Associazione e annunciando che le questioni poste saranno oggetto di una lettera al ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli e di un’interrogazione parlamentare. Al ministero dello Sviluppo compete infatti la vigilanza sulle associazioni dei consumatori. Le domande spaziano dai “bilanci non aggiornati”, all’ammontare “delle spese legali del Codacons, e tra chi sono state ripartite”, dalle pagine del sito dell’Associazione “ferme agli anni scorsi” fino a questioni decisamente più consistenti. “Perché, come ha scritto il Fatto Quotidiano, nel 2018 ha rinunciato alla costituzione di parte civile nel processo nel processo agli ... Leggi su nextquotidiano

Noovyis : (Le domande di Calenda al Codacons) - - marcopetrone12 : Carlo Calenda ???????? (@CarloCalenda) ha twittato: Domande per il Presidente del @Codacons e per il Ministro… - elia_impaloni : @Fabio_Galletti @CarloCalenda @Codacons @SPatuanelli @Azione_it Ma le questioni sulla poca (direi anche assente) tr… - todosud : @Marianna745 @Fedez Ma ho letto che domani risponderà punto per punto alle domande di Calenda intanto lo querela però chiarisce vediamo. - Maurizi45766818 : RT @Torino3InAzione: 'Domande per il Presidente del #Codacons e per il Ministro #Patuanelli. Emerge un quadro davvero inquietante. Fate cir… -

Ultime Notizie dalla rete : domande Calenda Calenda contro il Codacons: «Chi lo finanzia? Quadro inquietante, ministro intervenga» Corriere della Sera Duro scontro Calenda-Codacons

"Molte zone d'ombra, alle quali il Codacons dovrebbe rispondere pubblicamente se vuole essere fedele al principio di trasparenza, non solo che promette ma che minaccia di far rispettare". E' scontro t ...

Calenda: 10 domande al Codacons

Ottimo. Finalmente qualcuno che si fa qualche domanda su questi del codacons.

"Molte zone d'ombra, alle quali il Codacons dovrebbe rispondere pubblicamente se vuole essere fedele al principio di trasparenza, non solo che promette ma che minaccia di far rispettare". E' scontro t ...Ottimo. Finalmente qualcuno che si fa qualche domanda su questi del codacons.