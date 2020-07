La profezia di Toninelli: “revocheremo concessione ad Autostrade” ora minaccia tutti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Toninelli e tutto il Movimento 5 stelle avevano giurato che non avrebbero mai concesso ad Autostrade la gestione del nuovo ponte Morandi. Eppure… I grillini proprio non ce la fanno a vincere contro la ‘casta’ da loro tanto odiata, combattuta almeno sin dalle primissime campagne elettorali nazional-populiste che poi li hanno portati a governare. Oggi un nuovo smacco per i 5 Stelle: la concessione relativa al nuovo Ponte di Genova ad Autostrade, cioè a quei Benetton a cui avevano giurato per anni che la avrebbero tolta. Il Pd ha vinto ancora, e forse anche Renzi, Toninelli diceva: “Il pd non faccia come Salvini, no concessioni a Benetton”. Ma le sue parole sono volate al vento. Segno che i 5 stelle non hanno più molto potere nell’esecutivo, nonostante il premier ... Leggi su chenews

