Jorginho Juventus, Lampard insiste: “La sua esclusione non significa nulla” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Jorginho Juventus – La Juventus sembrerebbe aver adocchiato Jorginho in vista della prossima stagione. Il pupillo di Sarri è il primo nome in cima alla lista di Paratici, con quest’ultimo che continua a monitorare la pista londinese. Dall’Inghilterra però Frank Lampard insiste, continuando a sottolineare come il regista italiano sia ancora nei piani dei blues. Jorginho Juventus, Lampard insiste: “La sua esclusione non significa nulla” Intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Crystal Palace Lampard si esprime sul futuro dell’ex Napoli: “Jorginho? La sua esclusione non significa nulla, so per certo che ancora potrà dare tanto alla squadra”. Queste le parole dell’allenatore del Chelsea, che ancora una volta scaccia le ipotesi di una partenza del classe ’92. Leggi su juvedipendenza

