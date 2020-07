Johnny Depp al Giudice: “Amber ha fatto la cacca nel nostro letto” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Si arricchisce di nuovi dettagli la storia della fine del matrimonio tra Johnny Depp e Amber Heard. I due attualmente sono a Londra perchè il “Pirata dei Caraibi” ha fatto causa al “Sun”, che l’ha ritratto come un “picchia-mogli”. Al Giudice della High Court l’attore sta cercando di dimostrare come in realtà la pazza, e la violenta, sia la sua ex moglie che, per fargli un dispetto, ha deciso persino di “liberare l’intestino” sul loro letto matrimoniale. “Signor Giudice, Amber ha fatto la cacca apposta sul nostro letto matrimoniale”. Sembra una litigata tra ragazzini di terza elementare, in realtà è quanto succede presso la High Court di Londra, ... Leggi su velvetgossip

