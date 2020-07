Il paradiso perduto dell’Abkhazia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo il crollo dell’Unione Sovietica l’Abkhazia ha dichiarato l’indipendenza dalla Georgia, causando una guerra. Da allora è economicamente isolata e in gran parte abbandonata. Oggi gli abitanti vogliono rilanciare il turismo. Leggi Leggi su internazionale

“Sono molto felice di essere nata in questo posto, perché qui ho trascorso l’infanzia più serena che una bambina possa sperare”, dice nel video Nana, abitante di Dzhantukha, un villaggio dell’Abkhazia ...

Ennio Morricone e Nuovo Cinema Paradiso: il senso della nostalgia

Totò si è dunque dovuto perdere, abbandonando casa e famiglia ... ma preciso modo in cui la colonna sonora di Morricone colma il senso di Nuovo Cinema Paradiso, così la nostalgia satura il vuoto ...

