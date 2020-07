Il Dl Rilancio ha avuto la fiducia alla Camera con 318 sì, giovedì voto finale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Via libera della Camera alla fiducia posta dal governo sul decreto Rilancio. I voti favorevoli sono 318, i contrari 231, 2 gli astenuti. Ora l'Aula passerà ad esaminare gli ordini del giorno, le cui votazioni si svolgeranno domani mattina. Sempre domani, dalle 12 ed entro le 14, si svolgeranno le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che passerà all'esame del Senato. Leggi su agi

Decreto rilancio, il voto di fiducia premia il governo: 318 sì, 231 no. Domani il voto finale

Tempi rapidi per l'approvazione del Dl Rilancio che, dopo la fiducia ottenuta oggi, entro domani pomeriggio deve ricevere il voto definitivo della Camera per passare così al Senato dove dovrà essere l ...

