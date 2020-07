Il discorso di insediamento di Angela Merkel al parlamento Ue: «Giovani i più colpiti dalla crisi. Lanceremo un’agenda per la gioventù» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (8 luglio)La cancelliera tedesca va dritta al punto. Nello svelare il piano tedesco per i prossimi sei mesi alla guida dell’Unione europea Angela Merkel assicura che si dedicherà «con tutta la passione per rendere forte l’Europa e preservare la comunità». «Il nostro obiettivo comune è trovare rapidamente un’intesa – dice la cancelliera -. Entro l’estate spero che si arrivi a un accordo» sul Recovery Fund. «Concentreremo la nostra attenzione in particolare su Giovani e bambini», dice Merkel ricordando come le Giovani generazioni siano state le più colpite dalla crisi. «Vogliamo lanciare un’agenda per la gioventù europea, ... Leggi su open.online

Il primo luglio è iniziato il semestre di presidenza tedesca dell’Ue. Nel discorso di insediamento Merkel ha sottolineato che l’Europa sta vivendo un periodo particolare. Per cui è necessario mettere ...

