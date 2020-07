Il Centrodestra: “Pronti ad incontrare Conte la prossima settimana” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Centrodestra risponde a Conte: “Chiediamo il documento di sintesi dopo gli Stati Generali”. ROMA – Nessun incontro immediato a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio e l’opposizione. Il Centrodestra risponde all’invito del premier Conte confermando la propria intenzione di partecipare al vertice, ma non nelle prossime ore. Il Centrodestra: “Pronti ad incontrare il premier” “Siamo disposti a incontrare il presidente del Consiglio Giuseppe Conte settimana prossima … – fanno sapere alcune fonti citate dall’AdnKronos – i prossimi giorni saranno utili al premier anche per inviare il documento di sintesi dopo gli Stati Generali, documento che ... Leggi su newsmondo

