Giovane calciatore sospeso per insulti razzisti sul web: «Negra di m… Tra l’altro pure donna» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Su La Stampa un caso di razzismo proveniente da Cuneo. Il protagonista è Marco Rossi, uno studente 19enne di Mondovì, che, coinvolto in un incidente stradale con una donna di colore, ha spiegato così, in un video pubblicato sui social a giugno, quanto accaduto. «C’è una Negra di merda che pensa di avere dei diritti. E tra l’altro è pure donna: già donna e diritti non dovrebbero stare nella stessa frase. Questa orangotango non solo mi è saltata sulla macchina ma ha pure avuto la brillante idea di denunciarmi per falsa testimonianza». Lui stesso ammette, tra l’altro, di aver mentito. «Forse è vero. Un po’di falso l’ho dichiarato: ero fuso, ubriaco e ci sta. Ma io sono bianco, lei è nera». Purtroppo, nel web il video è stato intercettato da un’influencer di ... Leggi su ilnapolista

