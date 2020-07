Genova, Bonafede: “Decisione su revoca concessione entro la settimana” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Alfonso Raimo 08/07/2020 Liguria, Politica a.raimo@agenziadire.com "Adesso è arrivato il momento di decidere, possibilmente entro questa settimana", dice il ministro Bonafede Share on facebook Share on twitter Share on ... Leggi su dire

I 5 Stelle si difendono «Il ponte di Genova non deve essere riconsegnato nelle mani dei ... possibilmente entro questa settimana», ha detto invece il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, e capo ...

De Micheli: "Il nuovo ponte di Genova sarà gestito da Autostrade" | Stop M5s, Crimi: "Non lo ridaremo ai Benetton"

"Il nuove ponte Morandi sarà gestito da Autostrade". Lo ha confermato il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, spiegando in un'intervista radiofonica di aver scritto lei stessa "la lettera ...

