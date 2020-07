Genoa-Napoli, Politano e Mertens con Insigne. Spazio ad Elmas in mediana (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Napoli ha reso nota la formazione che tra poco più di un’ora scenderà in campo contro il Genoa. In porta, scelta obbligata per Gattuso, che si affida a Meret. In difesa prende fiato Di Lorenzo, affaticato dopo le ultime prestazioni. Gattuso sceglie Hysaj e Mario Rui ai lati della coppia di centrali formata da Maksimovic e Manolas, visto che Koulibaly è squalificato. In mediana Spazio ad Elmas, Lobotka e Fabian. Il tridente di attacco è formato da Politano, Mertens e Insigne. Napoli 4-3-3: Meret; Hysaj, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Fabiàn; Politano, Mertens, Insigne. All: Gattuso Genoa ... Leggi su ilnapolista

