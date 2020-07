Genoa-Napoli 0-1 all’intervallo: Dries Mertens la sblocca nel finale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Napoli arriva a Marassi per affrontare il Genoa senza troppe pretese. Il quarto posto è praticamente irraggiungibile, ma ci sono ancora tante partite da giocare, che possono servire per prepararsi al meglio agli impegni di Champions League. Lorenzo Insigne è ancora titolare, ma non lascia il segno nel primo tempo. Eljif Elmas, piuttosto, appare scatenato. Al 10′ minuto il macedone riesce a bucare Mattia Perin dopo una serie di rimpalli in area, ma il goal viene annullato per tocco di mano di Kostas Manolas. Poco più tardi, una rovesciata del centrocampista è invece destinata sul fondo. Dries Mertens ingaggia dunque un duello personale con il portiere rossoblù, ma è il Genoa a rendersi più pericoloso al 35′. Dopo un’azione insistita di ... Leggi su calciomercato.napoli

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sscnapoli : ?? #GenoaNapoli sarà diretta dall’arbitro Mariani di Aprilia ?? - news24_napoli : FORMAZIONI Genoa Napoli: c’è Mertens, Sanabria titolare #Napoli - news24_napoli : Un gioiello di Mertens all’ultimo respiro: Napoli avanti 1-0 sul Genoa… -