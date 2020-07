Formula 1, il singolare annuncio di Hamilton: “il mio cane Roscoe è diventato totalmente vegano” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non solo Lewis Hamilton, anche il suo adorato cane Roscoe è diventato totalmente vegano, come annunciato dallo stesso campione del mondo sui propri canali social. Karwai Tang/Getty ImagesUna scelta chiara e precisa quella del britannico, che ha portato anche dei benefici alla salute del bulldog di casa Hamilton, decisamente più in forma rispetto al passato. Il fidato quattrozampe del pilota Mercedes ha catalizzato su di sè tutte le attenzioni del padrone dopo la morte di Coco, la dolce cagnolina scomparsa lo scorso 19 giugno a causa di un problema cardiaco. E’ stato lo stesso Hamilton sui social a rivelare ai propri followers il nuovo orientamento alimentare di Roscoe, pubblicando una Instagram Story: “ehi ragazzi, ora Roscoe è totalmente vegano e da quando lo è diventato il suo pelo è molto più soffice, le sue zampe ... Leggi su sportfair

matteodessilani : La formula corretta è 'requiescaT in pace', requiesco è un verbo di quiete (...) e si usa di norma la terza persona… -

