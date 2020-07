Formazioni ufficiali Atalanta-Sampdoria, Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le Formazioni ufficiali di Atalanta-Sampdoria, sfida valida per la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. Al Gewiss Stadium si scontrano gli orobici ormai lanciati addirittura verso la conquista del secondo posto in classifica e i blucerchiati che devono portare via punti per aggiungere un mattoncino a una salvezza ancora complicata e per nulla raggiunta. La partita avrà inizio alle ore 21.45 di mercoledì 8 luglio, queste le scelte ufficiali di Gasperini e Ranieri. Atalanta: Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. Sampdoria: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal, Thorsby, Linetty, Jankto; Gabbiadini. Leggi su sportface

