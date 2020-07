Dramma a Napoli, bimba di 4 anni muore in un incidente stradale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQualiano (Na) – Una bambina di 4 anni è deceduta all’ospedale Santobono di Napoli in seguito a un Drammatico incidente stradale avvenuto intorno alle 16 in via Falcone a Qualiano, comune a nord della città. La piccola si trovava in auto con la madre quando, per cause in corso di accertamento, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo in seguito al violento impatto con un’altra vettura. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118, una ha soccorso la piccola trasportandola al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano. Qui è stata assistita dai medici che hanno però disposto l’immediato trasferimento all’ospedale pediatrico del Vomero, dove la piccola è deceduta poco dopo ... Leggi su anteprima24

ENZO27PERNA : #Travaglio quello che ha scritto è indecente, irrispettoso per le migliaia di morti, per il dramma che hanno vissut… - lillydessi : Il dramma di Federico Fashion Style, il parrucchiere delle star parla della sua malattia - Voce di Napoli… - news24_napoli : Dramma Zanardi, nuovo bollettino: “Intervento di 5 ore, condizioni… - gibbarbo : @PiottAlessandro @duppli Non credo che la competitività della serie A abbia grande peso,il divario con inter e… - wam_the : Dramma in sala parto: bimba nasce morta, la madre è in coma. C’è l’inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Dramma Napoli Dramma a Napoli, bimba di 4 anni muore in un incidente stradale anteprima24.it Ammen, intervista a Ciro Villano: "Non mi aspettavo di essere nella top ten nazionale"

Lusinghiero debutto della pellicola diretta da Ciro Villano “Ammen”, girata tra Montecalvo Irpino e Napoli, che vede nel cast tra i protagonisti, oltre che lo stesso Villano, anche Maurizio Mattioli e ...

Detenuto tenta il suicidio nel Tribunale di Aversa

Un detenuto napoletano ha tentato il suicidio ad Aversa, nella camera di sicurezza del Tribunale Napoli Nord, mentre era in attesa dell ... dei colleghi ha impedito che si compisse un altro dramma ...

Lusinghiero debutto della pellicola diretta da Ciro Villano “Ammen”, girata tra Montecalvo Irpino e Napoli, che vede nel cast tra i protagonisti, oltre che lo stesso Villano, anche Maurizio Mattioli e ...Un detenuto napoletano ha tentato il suicidio ad Aversa, nella camera di sicurezza del Tribunale Napoli Nord, mentre era in attesa dell ... dei colleghi ha impedito che si compisse un altro dramma ...