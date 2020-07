Discoteche, si riapre il 10 luglio Piste da ballo modificate - Il vademecum (Di mercoledì 8 luglio 2020) Riaprono le Discoteche, la prima serata il 10 luglio nei locali con sale all’aperto. Ascom: i gestori invitano al divertimento responsabile dopo 4 mesi e mezzo di chiusura. Leggi su ecodibergamo

BarbaraBiemme : RT @IlSedutomulo: Il 29 maggio 2020 #Zaia emana ordinanza in cui dichiara lo Stop all'obbligo di mascherine all’aperto e, a partire dal 15… - psjones90 : Scusa ma chi riapre le discoteche lo sa che deve vendere un certo numero di biglietti per mantenere la distanza di… - supercicciolo : RT @IlSedutomulo: Il 29 maggio 2020 #Zaia emana ordinanza in cui dichiara lo Stop all'obbligo di mascherine all’aperto e, a partire dal 15… - Sydilvizioso : RT @IlSedutomulo: Il 29 maggio 2020 #Zaia emana ordinanza in cui dichiara lo Stop all'obbligo di mascherine all’aperto e, a partire dal 15… - IlSedutomulo : Il 29 maggio 2020 #Zaia emana ordinanza in cui dichiara lo Stop all'obbligo di mascherine all’aperto e, a partire… -

Si prospetta un autunno difficile per le università italiane. Tra le prime istituzioni a reagire all’emergenza coronavirus, sembrerebbero essere quelle con più incertezze nella ripresa. E questo bench ...

Covid, Crisanti: «Sarà un autunno caldo. Dobbiamo scongiurare i contagi di rientro»

Non si può pensare che l’Italia sia in una bolla, isolata dal resto del mondo, e poi si chiedono Tso, ma si fanno riaprire le discoteche. Tso? I ricoveri coatti da quel che mi risulta sono di ...

