Designato l'arbitro: contro il Venezia fischierà Robilotta (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sarà Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina a dirigere la sfida tra il Benevento e il Venezia in programma venerdì alle ore 21 allo stadio Ciro Vigorito. In questa stagione ha diretto i sanniti nella gara interna con il Pisa (1-1) e parzialmente in quella con il Frosinone (1-0), quando Livio Marinelli fu costretto ad abbandonare il campo a causa di un infortunio. A coadiuvare Robilotta saranno gli assistenti Michele Lombardi della sezione di Brescia e Riccardo Annaloro della sezione di Collegno. Nelle vesti di IV ufficiale ci sarà invece Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta.

