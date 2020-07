Crash Bandicoot potrebbe approdare presto su mobile con Crash Bandicoot: On the Run (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il gioco per mobile di Crash Bandicoot trapelato in precedenza è riapparso su Twitter - e sembra che finalmente abbia un nome ufficiale, ovvero Crash Bandicoot: On the Run.Il titolo mobile di Crash Bandicoot, in realtà, era stato lanciato in diverse regioni nel mese di aprile.L'account Twitter ufficiale di Crash Bandicoot: On the Run è stato creato a maggio, ma ha guadagnato l'attenzione del pubblico solo dopo aver pubblicato un video teaser ieri. Segue solo due account: quello di Crash Bandicoot e ... Leggi su eurogamer

