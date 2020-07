Chi è Jonathan Galindo, un mix tra Momo WhatsApp ed il seguito di Blue Whale (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sta creando preoccupazione tra i genitori degli adolescenti l'arrivo sulla scena di un personaggio come Jonathan Galindo. Senza girarci troppo attorno, pare si tratti di una figura anonima che stia importunando ragazzini su Facebook, WhatsApp, ma anche TikTok. Una sorta di mix tra Momo WhatsApp, di cui vi ho parlato a suo tempo dopo le prime segnalazioni da parte degli utenti, senza dimenticare il Blue Whale. Già, perché qualcuno fa sapere che questa nuova figura potrebbe arrivare a chiudere atti autolesionistici. Chi è Jonathan Galindo e cosa fa? La domanda più frequente in queste ore è una: "Chi è Jonathan Galindo?". Si tratta di un contatto misterioso, che potrebbe richiedervi l'amicizia tramite alcuni social network, tanto per utilizzare il gergo caro a coloro che frequentano tanto Facebook, oppure contattarvi con un messaggio privato ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Chi Jonathan Jonathan Galindo, la folle sfida. Un gioco all’autolesionismo il Resto del Carlino "Con la lama incidi le iniziali...". Il "Pippo" che terrorizza il web

In realtà c'è chi ha ricevuto anche più richieste da profili simili, differenziati magari da un punto o da un trattino tra le parole Jonathan e Galindo. Mia figlia mi ha raccontato che tra le prove ...

Jonathan Galindo, il nuovo gioco sull’autolesionismo che segue le orme del Blue Whale

Dopo il Blue Whale, è nato un nuovo gioco, il Jonathan Galindo, che presenta le stesse caratteristiche, ovvero portare giovani ragazze e ragazzi al suicidio. Il Blue Whale rappresentava una vera e pro ...

