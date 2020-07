Calitri, maresciallo dei carabinieri si toglie la vita con la pistola d’ordinanza (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tragedia a Calitri, in provincia di Avellino, dove il comandante della caserma dei carabinieri si è ucciso con la pistola d’ordinanza: l’ultimo gesto, un biglietto di scuse alla moglie e all’Arma.Si è tolto la vita con un colpo al capo utilizzando la sua pistola d’ordinanza il maresciallo dei carabinieri, Andrea Angelo Apicella, 52 anni, comandante della Stazione di Calitri, in provincia di Avellino. La tragedia è avvenuta in caserma all’interno del suo ufficio. Immediati ma inutili i soccorsi. Apicella, da alcuni anni al comando di Calitri, sposato, senza figli, ha lasciato scritto un biglietto: “Mi scuso con mia moglie e con l’Arma dei carabinieri”, Sul posto si sono recati il comandante provinciale dei carabinieri, Massimo Cagnazzo, e il generale Maurizio Stefanizzi, comandante della Legione carabinieri ... Leggi su 2anews

